¿Cuáles son las figuras de la MLS que finalizan contrato en diciembre?

Maximiliano Moralez (centrocampista, New York City FC): las negociaciones han comenzado entre NYCFC y Moralez, mientras el jugador se concentra en el enfrentamiento de primera ronda de los Playoffs ante Atlanta United FC del 21 de noviembre (3 pm ET | ABC, ESPN Deportes). Ambas partes esperan una finalización positiva de esas charlas, y un anuncio podría llegar en las pr´oximas semanas o meses. Moralez, quien cumplirá 35 años el año pr´oximo, tiene 24 goles y 60 asistencias en 133 apariciones con New York City FC.