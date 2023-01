Josef Martínez al llegar a Inter Miami CF: "Espero amor"

Josef Martínez fue durante seis años símbolo de Atlanta United y de la ciudad del estado de Georgia, Da la sensación de que no le costará demasiado equiparar esas sensaciones en el sur de Florida, donde viven muchos de sus compatriotas. "He estado durante unos días en (la zona de) Doral, con mi esposa y mi hijo. Muchas personas me preguntaron si venía o no. Creo que es muy importante tener el apoyo de nuestra gente venezolana, ya desde hoy y el sábado al ser presentado durante el partido, y esperemos que eso sea un full. Que todos los fines de semana tengamos muchísima gente de Venezuela y de muchos latinos. El apoyo es importante si queremos conseguir cosas".