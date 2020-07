Jonathan dos Santos será baja de LA Galaxy por seis semanas

Tras la lesión, el mediocampista mexicano no podrá participar con LA Galaxy en el Torneo MLS is Back que se llevará a cabo en la ‘burbuja’ en Orlando del próximo 8 de julio al 11 de agosto. También la presencia de Javier 'Chicharito' Hernández corre peligro al salir golpeado en un duelo de interescuadras.

“Que quede claro que hice de todo para poder estar en el torneo de Orlando con el equipo, pero desafortunadamente llevaba un tiempo sufriendo con esta molestia que me impedia estar al 100% de mis posibilidades. Es una lástima y a la vez un alivio porque ya no tendré más esta molestia que no podía controlar y que me estaba volviendo loco”, expresó el menor de los Dos Santos.