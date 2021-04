Javier Hernández no cierra la puerta a los Juegos Olímpicos

Jaime Lozano está en franca configuración del equipo que llevará a Juegos Olímpicos y no descarta la posibilidad de sumar a Javier Hernández como refuerzo al certamen, situación que no desconoce el ' Chicharito ' quien agradeció por ser tomado en cuenta y reiteró que sigue disponible para la Selección Mexicana aunque dejó claro que por ahora únicamente se enfoca en hacer las cosas bien con el Galaxy .

“Sobre Jimmy solo tengo palabras de agradecimiento, y no me he retirado de la selección, no es que lo descarte ni lo acepte, pero estoy muy enfocado en LA Galaxy, si llegan a suceder cosas hablaremos, pero ahora estoy enfocado en lo que vivo con mi club”, dijo en conferencia de prensa.

“La verdad que he estado muy contento, agradecido y me siento afortunado, me siento agradecido de seguir teniendo esas oportunidades, ojalá todo pudiera acabar como este partido, lo bonito del futbol es que no hay certezas, lo bueno es que las cosas están saliendo a nuestro favor, estoy muy contento y feliz de seguir colaborando con el equipo, estoy muy feliz con el contento, el esfuerzo día a día, vamos partido a partido, no es un discurso, es la realidad, hoy lo podemos disfrutar y a recuperarnos para el siguiente partido ante Seattle”.