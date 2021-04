Javier 'Chicharito' Hernández charló en exclusiva con TUDN y lo hizo para aceptar y detallar el titubeante año de debut en la MLS con el LA Galaxy. El delantero mexicano reveló que se olvidó de él y se traicionó a sí mismo, además de lo complicado que fue la adaptación al equipo angelino por una serie de temas familiares.

"Necesitaríamos más del tiempo que tenemos aquí para decirte qué he hecho mal. Va a sonar paradójico pero son dos cosas y una fue el olvidarme de mí, de mi personal al 100, de Javier Hernández y la otra fue que muchas veces, no me hice caso, no me escuché, lo que sentía, lo que estaba vibrando, no me hice caso en mis decisiones, se puede decir que me traicioné", expresó en entrevista con Marc Crosas.

Chicharito rememoró que situaciones como la muerte de su abuelo, el COVID y el nacimiento de su segundo hijo lo afectaron para tener su mejor rendimiento con el LA Galaxy en su primera campaña.

"Me costó muchísimo (adaptarme), cuestiones familiares, aparte del COVID, la muerte de mi abuelo, ser padre por segunda ocasión... cosas que te las echas en 5 o 10 años, yo me las eche en 2 años. No fue fácil, ha sido la adaptación más complicada, aunado a que las cosas no salieron de la mejor manera futbolísticamente en el Galaxy y eso se potencializó muchísimo más", agregó.

Sin embargo, Hernández dijo que ya se siente mejor consigo mismo y está trabajando con un equipo multidisciplinario para retomar su nivel óptimo.

"Ahorita ya me siento muy conectado conmigo mismo y por eso estoy trabajando en todos los aspectos, ahorita estoy trabajando muchísimo más de cuando la gente me estaba juzgando, tengo mis dos hijos, trabajando lo emocional día y noche, todo el grupo de personas que contraté y que estamos trabajando juntos en el lado físico para elevar mi nivel en todos los aspectos nutriólogo, fisio, test semanales para la potencia, una persona que me ayuda con mi movilidad que da un poco de artes marciales para ver posturas de mi cuerpo, lo emocional, un equipo que me ayuda en mis redes sociales para impactar en lo más vulnerable, porque no quiero vender productos sino mostrarme lo más vulnerable posible y de la manera que podamos llegarle a la gente.

"La gente a veces pensaba que estaba abarcando mucho y eso me estaba distrayendo y ahora es al revés, estoy abarcando muchísimo más y pero estoy centrado en mi mismo, conectado en mi mismo, con esa pasión de jugar futbol por jugar, el año pasado lo estaba, pero simplemente el año pasado me ganaron las cosas, fui humano, no pude, llevo 10 u 11 años fuera del equipo en el que crecí que fue Chivas y si cuentas Selección, Manchester, Real Madrid, Leverkusen, West Ham, Sevilla y Galaxy y de todos eso solo en uno me costó trabajo… oigan no la chinguen, pues de 8 equipos uno no pude, no sean, me ganó lo humano y no pude, no pasa nada, es parte del show", puntualizó.