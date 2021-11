"Es lindo que tus compañeros reconozcan el esfuerzo que has hecho y el esfuerzo que has aportado al equipo, lo que has demostrado, es algo muy lindo que mis compañeros me hayan dado esos dos premios, estoy muy feliz de haber llegado a este equipo y no se diga al grupo de jugadores que hay aquí", señaló en conferencia de prensa.