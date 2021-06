“Cómo te decía los primeros días han sido un poco difícil por qué venía de un año sin tener participación, sin entrenar con un equipo y ya pasé esa etapa ya superé todo eso y ahora me siento bien me encuentro bien físicamente me siento mucho mejor y Matías siempre me ha dado su confianza, él me lo decía te va a costar un poco pero me ha llevado poco a poco y esto apenas empieza, obviamente me quedan muchos partidos por delante pero hoy en día yo me encuentro bien, es lo que más me importa y no sólo yo el cuerpo técnico y el equipo todos estamos muy unidos y a pesar de qué no no sale el resultado creo que lo importante es que todos estemos unidos y vamos por la misma línea".