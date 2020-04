El jugador de Los Angeles Galaxy agradeció a todas las personas que han tenido muestras de apoyo para él y su familia y aclaró que no pudo viajar a México ante la situación que se vive por el coronavirus , pues quiso arriesgarse ni a él ni al embarazo de su esposa.

“Me encantaría verlo, hablar con él, escucharlo, pero lo estoy recordando, sintiendo. He llorado mucho, ya saben que lloro de todo, de felicidad, cuando me encabrono, de tristeza, de emoción”, expresó entre lágrimas.

Javier Hernández comentó que decidió hacer el Instagram Live porque se siente bloqueado y no conseguía ejercitarse, a lo que pensó que expresar sus emociones con sus seguidores podría ayudarle.

“Me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio porque me recuerda mucho a él, mucho más de lo normal. Es cuando lo siento más, por eso quise hacer este Live porque estaba justo por empezar y quería expresarlo para ver si me ayudaba.

“Me río porque me imagine a mi vuelo diciendo ‘órale, pen…, a trabajar’, lo recuerdo con mucho amor, con mucha alegría, mucha bondad. Estoy muy agradecido porque esto confirma que mi abuelo me enseñó todo, me enseñó el amor por el futbol, por la vida, amor por las Chivas”, recordó.