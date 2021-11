Inter Miami: "Nuestros tres jugadores franquicia están bajo contrato"

El club no tiene contemplado desprenderse de las máximas figuras de su plantel. "Los tres jugadores franquicia (de Inter Miami CF: Blaise Matuidi, Gonzalo Higuaín y Rodolfo Pizarro) están bajo contrato. Rodolfo es uno de ellos. Miramos el partido de México la otra noche y no entendemos por qué el no está en la selección, porque puede destrabar situaciones cerca del área. Espero que esté allí en la próxima convocatoria. Pero sí, contamos con nuestros jugadores designados y estamos mirando a todas las opciones para mejorar a nuestro equipo".