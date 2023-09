La inercia ganadora de Leo Messi y su Inter Miami, ¿será frenada por la Fecha FIFA?

En total, entre Leagues Cup, U.S. Open Cup, y MLS; Lio y compañía han disputado 11 partidos. No perdieron ninguno. La inercia ganadora es innegable. Sobre todo, porque venían de una racha de precisamente 11 sin ganar en liga. Pero esa seguidilla positiva enfrentará su mayor reto hasta ahora por un obstáculo colateral y no por un rival en cancha: la Fecha FIFA.