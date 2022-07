Héctor Herrera: "Estoy contento, pero no satisfecho con mi carrera en Europa"

“La verdad que estoy contento con la carrera que he hecho en Europa, no satisfecho porque creo que uno nunca debe conformarse, pero sí contento por lo que logré, con la huella que dejé en el Oporto y en el Atlético de Madrid que a lo mejor dejé una huella de diferente manera porque no tuve esa continuidad que me hubiese gustado, pero creo que cuando me tocó jugar lo hice muy bien. Estoy muy contento con eso, espero dejar esa huella y ese legado aquí en el Houston Dynamo”, sentenció HH para TUDN.