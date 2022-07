Héctor Herrera estuvo cerca de retirarse del futbol para trabajar en Estados Unidos

“Yo creo que el debutar para mí fue muy difícil porque tuve periodos donde parecía que estaba en primera, parecía que no estaba, entrenaba con el primer equipo, me mandaban a segunda, entrenaba con el primer equipo y jugaba con la Sub-20, estuve con el equipo en un Mundial de Clubes, no jugué, no estaba registrado, estaba acompañando al equipo, volví, me mandaron a préstamo en segunda división donde yo pensé que todo acababa.