HH: "Estamos decepcionados y avergonzados" tras 6-0 de Philadelphia

"El equipo está decepcionado, estamos avergonzados con la actuación (del sábado), con el marcador final. No hay otra manera de verlo", manifestó H.H. tras el partido. "Creo que podemos superar este momento manteniéndonos juntos y trabajando juntos. Todavía creo en este proyecto, en mis compañeros y en el cuerpo técnico. El proyecto para el que firmé no era solo por un mes, que eso es lo que he estado con el equipo. Este es un proyecto para los próximos tres años y medio, y creo que podemos conseguir nuestras metas durante ese tiempo".