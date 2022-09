Gregg Berhalter: MLS ha crecido y puede alcanzar un "nivel superior"

"Lo que he visto en la MLS desde que dejé la liga es la juventud en el terreno de juego", explicó Berhalter en una entrevista con Andrew Wiebe, de Extratime, el podcast oficial de MLSsoccer.com. "Cuando estaba en el Crew, no teníamos nada remotamente cercano al número de jugadores jóvenes que hoy son capaces de jugar. Si jugaban, eran extranjeros. Teníamos a Milton Valenzuela, quien llegó con 19 años y recién estaba comenzando. Artur también era muy joven. Will Trap era el joven estadounidense, ¿Verdad? Y luego no habían demasiados jugadores jóvenes".