Gonzalo Higuaín: Hice 26 goles y ficharon a Kaká y a Benzema

"No lo esperaba, ni un poco. No esperaba jugar seis meses en River e irme al Real Madrid. Yo esperaba jugar un par de años en River, jugar Copa Libertadores y de ahí saltar a Europa. Mantenerme el Real Madrid fue muy duro, fue difícil entrar al Bernabéu con 18 años. Por ahí cuando estas en el momento no lo valoras y ahora que pasan los años y me veo en los máximos goleadores de la historia del Real Madrid me sorprendo y digo "Que grosso lo que hice"... Soñaba con jugar en Europa pero no me imaginé la carrera que hice".