Peter Vermes: "Gianluca Busio es increíblemente maduro para su edad"

Pero el tiro libre perfecto de Gianluca Busio al principio de la segunda mitad no sorprendió al entrenador del Sporting , Peter Vermes , quien cree que el canterano, ahora de 19 años, no recibe suficiente crédito.

"Lo que me alegra es que la gente tenga la oportunidad de ver lo que veo todos los días en ese niño y es que no solo es un talento increíble, sino que es increíblemente maduro para su edad", dijo Vermes después del partido. . “Las cosas que es capaz de hacer de forma regular y constante son increíbles. Tiene una gran actitud. No creo que reciba el reconocimiento que se merece. Es un jugador fantástico. Es un gran chico. Continúa mostrando lo gran jugador de fútbol que es cada vez que entra al campo".