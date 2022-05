Gaga Slonina se define: "Mi corazón es estadounidense"

"Contar con raíces polacas significa ser extremadamente trabajador, tener fe, no aceptar jamás un no como respuesta, esforzarse en tiempos difíciles, y cuidar de tu familia. Me encanta todo sobre mis raíces, desde la camida a la gente, las ciudades. También estoy extremadamente agradecido por haber tenido la posibilidad de jugar para Polonia".