Futbol Retro | El primer partido de Beckham como titular en MLS

Antes del 18 de agosto de 2007, el entonces casi recién llegado David Beckham no había sido titular con LA Galaxy . Los primeros minutos de juego para el astro inglés con el club californiano se habían dado en un amistoso ante el Chelsea el 21 de julio. Una lesi´on leve privó a 'Becks' de ser convocado en los partidos que inmediatamente después 'la Galaxia' jugó, tanto en la temporada regular de MLS como en la SuperLiga .

Beckham no estuvo listo para ser alineado como titular hasta esa fecha señalada del 18 de agosto de 2007, el día en el que LA Galaxy visitó en el viejo Giants Stadium a New York Red Bulls. Y ese partido definitivamente quedó en la historia de la liga norteamericana, no solo por la presencia del mítico jugador, sino porque se trató de uno de los mejores encuentros en la historia de la temporada regular de la liga.