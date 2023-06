Fiesta de fútbol: estos son los eventos de la MLS-All Star Week

Soccer Celebration presentada por Coca-Cola Zero Sugar es la máxima experienca en la antesala del MLS All-Star Game. Coca-Cola Zero Sugar organizará Beats, Cleats and Eats. El evento contará con apariciones especiales de jugadores de la MLS, activaciones y actuaciones musicales, ofertas culinarias, una experiencia de fiesta para ver los partidos de la MLS y la oportunidad de probar refrescos de Coca-Cola. Habrá una programación especial vinculada a la asociación de Coca-Cola con Boys and Girls Club of Greater Washington que contará con un lanzamiento de diseño de edición limitada que no querrán perderse.