FC Cincinnati da un golpe de mercado y anuncia a Matt Miazga

"Estoy realmente entusiasmado de unirme a FC Cincinnati", expresó Miazga. "Es un placer de regresar a Estados Unidos y ser capaz de competir nuevamente en la MLS. El proyecto aquí en Cincinnati es algo que me atrajo, y quiero dar especialmente las gracias a Jeff Berding, Chris Albright y Pat Noonan, que fueron una gran parte de mi arribo a FCC. No veo la hora de conocer a los seguidores del club, de quienes he escuchado tan buenas cosas, en el TQL Stadium".