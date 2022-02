‘Everyone’s In’: la campaña para 2022 de MLS y "Our Soccer"

Producida por THE FADER y Cornerstone, la agencia creativa de MLS, la campaña "Our Soccer" se estrenó en 2018. A lo lago de los años sus videos han celebrado la fusión del fútbol con la cultura popular con apariciones del rappero y aficionado de Atlanta United 2 Chainz, el cantante, compositor y seguidor de LA Galaxy Miguel y la superestrella latina Prince Royce. En 2020, a propósito de la Temporada 25 de la Liga, la campaña mostró a McConaughey y contó la historia de MLS “25 Years in 25 Seconds” ("25 Años en 25 Segundos").