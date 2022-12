Estos son los jugadores que participarán del Generation adidas 2023

A lo largo de la historia del programa, siete jugadores en que participaron de la Copa del Mundo de la FIFA de Qatar 2022 iniciaron sus carreras en la MLS a través del programa Generation adidas, incluyendo los miembros de la Selección Nacional Masculina de Estados Unidos, Sean Johnson (selección general No. 51, SuperDraft 2010), Cristian Roldan (No. 16, 2015) y Walker Zimmerman (No. 7, 2013), así como los jugadores de la Selección Nacional de Canadá, Tajon Buchanan (No. 9, 2019), Cyle Larin (No. 1, 2015), Richie Laryea (No. 7, 2016) y Dayne St. Clair (No. 7, 2019).