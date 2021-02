Dispar fortuna para clubes de MLS en sorteo de Liga de Campeones

Los campeones de la Copa MLS 2020 , Columbus Crew SC , tendrán en octavos de final un emparejamiento sobre el papel bastante favorable frente al Real Estelí de Nicaragua , que llegó a la Liga de Campeones a través del Play-In de la Liga Concacaf . En sus seis apariciones anteriores en la Liga de Campeones , Estelí aún no ha logrado una victoria. Sin embargo, si Columbus supera ese enfrentamiento, podrían enfrentarse a los gigantes mexicanos y a los ganadores de la Liga de Campeones 2019 -Monterrey- en los cuartos de final.

Toronto FC / Forge FC vs.Club León (México)

Columbus Crew SC vs. Real; Esteli FC (Nicaragua)

Philadelphia Union vs. Deportivo Saprissa (Costa Rica)

Atlanta United vs.Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica)

Portland Timbers vs. CD Marathon (Honduras)