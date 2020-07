Actualización sobre el calendario del Torneo Especial MLS is Back

Major League Soccer anunció hoy que el partido, FC Dallas vs. Vancouver Whitecaps FC , del Grupo B del Torneo Especial MLS is Back , ha sido pospuesto y se jugará en una fecha posterior de la Fase de Grupos . Más detalles serán anunciados más adelante.

Ambos equipos jugarán sus primeros partidos del Torneo Especial MLS is Back el 15 de julio, cuando FC Dallas se enfrente a Seattle Sounders FC a las 9 a.m. ET (ESPN Deportes) y Vancouver Whitecaps FC se mida ante San Jose Earthquakes a las 10:30 p.m. ET (TUDN).