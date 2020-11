El futuro de Cristian Pavón, objeto de diálogo entre Galaxy y Boca

Fernando Hidalgo -en diálogo con Radio Continental AM 590 de Buenos Aires, Argentina- expresó que la semana pasada el club californiano y el conjunto 'xeneize' mantuvieron conversaciones "que no finalizaron con una oferta".

"No vamos a intervenir en las conversaciones", agregó. "Ambos clubes se tendrán que sentar y tomar una decisión. Seguiremos esa decisión".



" Cristian Pavón no tendría problemas en regresar y jugar para Boca. Tiene un contrato con el club, pero no es un secreto que la situación en Argentina es dura ahora", continuó Hidalgo. "La negociación será directa de club a club. Si se ponen de acuerdo, LA Galaxy, Cristian y Boca estarán todos felices. Si no hay acuerdo, cumpliremos el contrato con Boca".