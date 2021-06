Cinco partidos más de suspensión para defensor de LA Galaxy

Williams también ha sido multado con una cantidad no revelada como resultado de la jugada, que ocurrió en el minuto 44 de una eventual victoria por 3-0 para los Timbers .

La jugada fue revisada bajo el Parámetro No. 2 del Comité Disciplinario , en el cual el Comité Disciplinario de la MLS puede actuar cuando los oficiales vean un incidente y emitan una tarjeta roja. El Comité Disciplinario puede revisar la jugada para acciones disciplinarias adicionales, además de la suspensión obligatoria y la multa. Bajo el Parámetro No. 2, se administrará disciplina suplementaria (suspensión y / o multa) si el Comité Disciplinario cree que la ofensa es de naturaleza atroz, y / o debe actuar para proteger la seguridad del jugador, y / o debe proteger la integridad de el juego, y / o el jugador es culpable de un comportamiento repetido.

El Comité Disciplinario también emitió una multa no revelada al mediocampista del New York City FC Nicolás Acevedo por no abandonar el campo de manera oportuna después de recibir una tarjeta roja en el minuto 86 de la victoria 2-1 de NYCFC sobre LAFC el 29 de mayo.