Dennis te Kloese deja LA Galaxy para ser el nuevo CEO del Feyenoord

"Estoy verdaderamente agradecido y me siento muy orgulloso de haber trabajado para LA Galaxy durante los últimos tres años", comentó Te Kloese. "Me gustaría agradecer a los aficionados, a los jugadores, al personal y a todo el mundo que me ha hecho sentir y ha hecho sentir a mi familia en casa y parte de la gran familia de LA Galaxy. Me llevaré algunos grandes recuerdos y he experimenado algunos momentos inolvidables durante los últimos años. Mientras me preparo para mi nuevo desafío en Países Bajos, quiero dar las gracias y desear a todo el mundo la mejor de las suertes y un gran éxito en el futuro".