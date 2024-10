"Como dueño del equipo, quería hacer algo por el deporte, pero también quería hacer algo por América, porque me han dado mucho durante los años , y traer a Leo para inspirar a una generación de futbolistas en Estados Unidos es lo que queríamos hacer ".

"Si puedes traer a los mejores jugadores y que además sean los jugadores correctos ... No hay muchos así, pero con Leo sabíamos lo que estábamos fichando y que iba a ser un éxito en el campo y que nos iba a ayudar mucho fuera de él", agregó Beckham.

Se inspira en Florentino Pérez y Alex Ferguson

"No te diría que es algo que soñaba como niño, pero es algo que sí pensaba cuando era jugador. Siempre había querido tener un equipo de futbol. Nunca he tenido aspiraciones de ser un entrenador, no creo que fuera bueno en eso, pero quería tener un club".