Daniel Ríos, esperanza goleadora de Nashville SC en las Semifinales

"Para mí en lo personal fue muy complicado en México", reconoció Ríos. "Estuve buscando la oportunidad, por mucho tiempo, muchas ocasiones. Y por una u otra cosa, no se me dio. Hay jugadores a los que se les da muy pronto, hay jugadores a los que se les da después. Así que yo vine al extranjero para buscar la oportunidad que no se me dio en primera, y ahorita la estoy viviendo".