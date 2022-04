Cristian Espinoza: "Me encantaría regalar un título a San Jose"

“No, lo tomo la verdad natural. No lo siento como una presión. Yo me manejé de la misma manera cuando llegué acá en 2019, que yo estaba a préstamo acá. Me seguí manejando de la misma manera al año siguiente cuando ya San Jose me compró. La realidad es que yo sigo siendo el mismo, no tuve por qué cambiar, no sentí la necesidad de ponerme un peso extra con el cual no pueda cargar.

Yo sí me pongo peso sobre mis hombros, sobre responsabilidades que siento yo, personales, Pero son cargas que, obviamente, las puedo soportar tranquilamente porque son objetivos que yo tengo plantados para mí, para mi carrera, para San Jose y no tengo problema con eso. Totalmente me siento liberado. Sí, obviamente que siento que hay cosas que uno tiene que manejar de cierta manera, como tratar de ser profesional todos los días. Yo la verdad me considero una persona muy profesional en todo sentido, no solo cuando estoy en el club sino también cuando estoy acá en mi casa llevando todos los cuidados posibles para estar al 100% en el día de los partidos. Así que no lo siento como una carga. Al contrario, lo disfruto muchísimo. Es lindo sentirse importante para el club y hace tres años que estoy acá. Vengo consiguiendo un montón de cosas a nivel personal y me encantaría con todo mi corazón regalarle a San Jose un título que es lo que más deseamos todos”.