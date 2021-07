¿Cómo les fue a los 'emeleseros' en la fase de grupos de Copa América?

Fue un mal torneo para Venezuela, pero Moreno actuó razonablemente bien al jugar prácticamente todos los minutos de los cuatro partidos de 'la Vinotinto'. Moreno lideró a su selección en varias categorías de balones pasados y lideró la Copa Am´erica con 44 recuperaciones. He was one of the few players to draw kudos from pundits and fans back home. El jugador ya está de regreso en Estados Unidos y podría estar disponible para D.C. United este mismo fin de semana.