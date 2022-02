La contienda por el Botín de Oro en la MLS será entre goleadores de cepa latinoamericanos

Cristian Arango (LAFC)

El colombiano llegó a media temporada en 2021, no tuvo a Carlos Vela para acompañarlo la mayoría de ese tiempo ya que estaba lesionado, y aun así no requirió de tiempo de adaptación – aterrizó para marcar 14 goles en 17 partidos (a 5 de Taty). Si LAFC aspiró a algo el año pasado, fue gracias a Chicho. Ahora habiendo tenido trabajo con el equipo desde pretemporada y con un Vela sano, es imposible no pensar que Arango peleara por la distinción individual.