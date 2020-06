¿Cómo seguir la eMLS Cup? ¿Qué está en juego este año?

Después de unos meses aprovechados para perfeccionar sus habilidades, los mejores jugadores de FIFA 20 en América del Norte finalmente regresan para concluir la temporada de eMLS con la Copa eMLS presentada por Coca-Cola y PlayStation.

Este domingo, a partir de la 1 p.m. ET en Twitch, Twitter y MLSsoccer.com, puedes ver la conclusión de la temporada 2020 eMLS justo antes de que comience el Torneo Especial 'MLS is Back' la semana siguiente. Además, el vienes 12 pm ET (Twitch) inicia la última oportunidad para clasificar a la eMLS Cup.

Nuevas reglas de armado del equipo

En todos los torneos anteriores de eMLS, los jugadores podían usar una combinación de 'Icon' (leyendas de fútbol retiradas), 'Equipo del año', 'En forma' y otras cartas de jugador especiales, siempre que tres jugadores de la MLS se mezclaran en el equipo. Esta vez en la eMLS Cup, los planteles lucirán un poco diferentes.



Con las tarjetas 'Team of the Season So Far' lanzadas en FIFA 20 en mayo, ahora hay 11 nuevas tarjetas MLS de alta calificación disponibles para que los jugadores las usen. Estos incluyen un Carlos Vela con calificación 96, un Josef Martínez con calificación 94 y un Nani con calificación 92. Debido a esto, todos los competidores de eMLS utilizarán un equipo completo de jugadores de la MLS. A cada equipo solo se le permitirán un máximo de ocho tarjetas del 'Equipo de la Temporada hasta ahora' de la MLS en el XI inicial, y los tres jugadores restantes deben ser tarjetas de oro, plata o bronce de la MLS.



Es probable que estos cambios en los equipos alteren los resultados ya que la mayoría de los competidores de eMLS no están acostumbrados a jugar con equipos completos de la MLS en el día a día. Dado que solo hay 11 jugadores del 'Equipo de la Temporada MLS hasta ahora' disponibles para elegir, la mayoría de los equipos tendrán planteles muy similares, creando un campo de juego más nivelado. Sin jugadores como Ronaldo, Messi y Pelé, la eMLS Cup de este año será realmente diferente a cualquiera de los eventos eMLS anteriores que hemos visto.

¿Ganadores consecutivos de tripletes?

El año pasado, Doolsta sorprendió a todos en eMLS al ganar la League Series One, League Series Two y eMLS Cup para completar el triplete en su temporada de debut. Sin embargo, el ex hombre de Philadelphia Union que ahora compite por Nashville, tuvo problemas en 2020.

Este año, Fiddle del FC Cincinnati ha reemplazado a Doolsta como el jugador dominante en el circuito, ganando tanto la Serie de la Liga Uno como la Dos. Es el primer clasificado a la eMLS Cup y está buscando completar su propio triplete y tendrá lo que parece ser la ruta más favorable de los cuatro principales clasificados para llegar a la final. Su primer enfrentamiento será en cuartos de final contra el ganador de partido entre Adamou de los New York Red Bulls y Alekzandur de Sporting KC. Si Fiddle gana ese combate, se enfrentará a Exraa, a RemiMartinn o un jugador proveniente de la repesca.

La última oportunidad en el repechaje

El regreso de eMLS Cup también marca el regreso Repechaje. La mitad inferior de eMLS competirá hoy en un torneo donde el ganador se quedará con el lugar 12 para participar en la eMLS Cup. Esto le da a cada club una oportunidad de ganar el trofeo de la eMLS Cup, independientemente de cómo hayan jugado en los dos eventos anteriores de esta temporada. Algunos de los favoritos son BITW7 del Chicago Fire, KingCJ0 de D.C. United y Kid M3mito del Houston Dynamo.



Kid M3mito busca recuperar la corona de la eMLS Cup que ganó en el primer año de eMLS. Si continúa hasta llegar a la final, será un camino bastante largo. Otros rostros familiares en este clasificador de última oportunidad incluyen al ganador del Super Bowl Jay Ajayi. Ajayi ha tenido problemas para llenar los zapatos de Doolsta mientras compite para Philedelphia Union este año. El jugador de la NFL aún no ha ganado ningún partido todavía y podría convertirse en el primer participante de eMLS en no ganar durante toda una temporada.