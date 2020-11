¿Cómo se jugarían los Playoffs de MLS si comenzaran hoy?

El campo de batalla que serán los Playoffs de la MLS 2020 queda cada día más claro, a menos de una semana de distancia de Decision Day.

La principal novedad este año es que habrán más equipos con participación en la postemporada. Los primeros ocho clasificados en la Conferencia Oeste entrearán a la Ronda 1 de los Playoffs. En cambio, en el Este clasificarán a la Ronda 1 los seis primeros clasificados. Mientras que los equipos ubicados entre las posiciones 7 y 10 competirán en una ronda de eliminación previa.

Catorce equipos ya aseguraron su clasificación a la postemporada, a la vez que todavía quedan cuatro plazas disponibes: dos en el Este y dos en el Oeste.

Si los Playoffs comenzaran hoy, estos serían los enfrentamientos:

Fase previa - Conferencia Este

- Nashville SC (7) vs Chicago Fire (10)

- New York Red Bulls (8) vs Montréal Impact (9)

Primera Ronda - Conferencia Este

- Philadelphia Union (1) vs el ganador peor clasificado de la Fase Previa

- Toronto FC (2) vs el ganador mejor clasificado de la Fase Previa

- Columbus Crew SC (3) vs New England Revolution (6)

- Orlando City SC (4) vs New York City FC (5)

Conferencia Oeste

- Portland Timbers (1) vs San Jose Earthquakes (8)

- Sporting Kansas City (2) vs Colorado Rapids (7)

- Seattle Sounders FC (3) vs FC Dallas (6)

- Minnesota United FC (4) vs LAFC (7)