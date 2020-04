¿Comisionado de MLS por un día? ¿O una 'cascarita' con David Beckham?

Don Garber -el Comisionado de Major League Soccer - ofrece a los aficionados una gran recompensa con su All In Challenge . Garber aceptó el desafío de Bobbi Brown , fundadora de Bobbi Brown Cosmetics, quien es una buena amiga del Comisionado y su familia.



Los aficionados pueden entrar a este concurso haciendo click en el link para donar entre 10 y 100 dólares. Todo lo recaudado será destinado a las entidades de caridad vinculadas al All In Challenge: Feeding America, Meals On Wheels America, No Kid Hungry y World Central Kitchen.