Columbus vence a DC United y todavía tiene vida en el torneo

Todavía no estaba nada decidido y los de casa se fueron al ataque pues querían rescatar algo para no perder paso en la carrera por la postemporada pero no fueron efectivos, caso contrario del rival que encontró la el tanto de la sentencia al minuto 76 por condicto de Zelarayán quien además hizo un golazo pues le pegó de larga distancia y la puso al ángulo.