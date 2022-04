Los clubes de la MLS entran hoy en la Copa Abierta de Estados Unidos

Greenville Triumph vs Charlotte FC (7 pm ET, Triump Stadium)

Hartford Athletic vs New York Red Bulls (7 pm ET, Trinity Health Stadium)

Forward Madison vs Minnesota United FC (7 pm ET, Breese Stevens Field)

Orlando City SC vs Tampa Bay Rowdies (7 pm ET, Exploria Stadium)

Atlanta United FC vs Chattanooga FC (7:30 pm ET, Fifth Third Bank Stadium)

San Antonio FC vs Austin FC (9 pm ET, Toyota Field)

Real Salt Lake vs Northern Colorado Hailstorm FC (9:30 pm ET, Rio Tinto Stadium)

LAFC vs Orange County SC (10:30 pm ET, Banc of California Stadium)