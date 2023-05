Christian Benteke relanza su carrera como estrella del D.C. United

"Para nosotros, se trata de la mentalidad de la gente en Bélgica. No nacemos con una cultura ganadora, diría. España, Alemania, Brasil, Argentina, Francia. Esos son países ganadores. En Bélgica no hemos ganado nada. No quiere decir que no seamos buenos. Pero se trata de traer esa personalidad también, no solo hacerlo bien, de manera bella, un lindo equipo que juega lindo fútbol", comentó Benteke en declaraciones que recoge Charles Boehm para MLSsoccer.com.