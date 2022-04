Chicharito: "Si llega algún llamado de la selección, bienvenido sea"

"Como todo jugador elegible trataré de hacerlo de la mejor manera posible en mi club, en mi institución. Como siempre me lo enseñaron mi padre y mi abuelo. Así que voy a seguir haciéndolo de la mejor manera. Voy a seguir trabajando. Mi cabeza está 100 por ciento en este proyecto. Obviamente, si llega algún llamado, bienvenido sea. Si yo no quiero estar en la selección, ya me hubiera retirado".