¿Piensa en el retiro? 'Chicharito' reveló cuándo será el momento

“Si me da mi cuerpo y me está respondiendo de la manera que debe de responder, si mi cuerpo ya no me está respondiendo o mi mente, sería buen momento para que otro compañero pueda tomar mi lugar… no lo sé, pero sí me veo como un mediano plazo, aunque quizá la siguiente temporada me retiro o nos seguimos entrevistando en 10 años”, dijo el jugador del LA Galaxy.