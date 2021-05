Chicharito: "Sería fantástico si Vela pudiera jugar 'El Tráfico'"

Javier Hernández pretende que LAFC - el rival en 'El Tráfico' - presente a su mejor versión, incluyendo a su amigo y rival Carlos Vela . "No se si en México a la gente le va a importar este partido. Dejo a la prensa que hable de eso. Soy un futbolista muy enfocado en jugar cualquier partido. Podemos decir que este tiene un significado algo diferente, y hablando de Vela obviamente me gustaría enfrentarlo. Aparte de la relación que tenemos, y de que jugamos juntos en Guadalajara , que estuvimos en dos Mundiales juntos, y de nuestra amistad, obviamente quiero jugar contra los mejores equipos y los mejores jugadores. Queremos ponernos a prueba. Siempre es genial cuando Vela y los mejores jugadores en MLS están disponibles. Es bueno, eso eleva el nivel de esta liga y la competencia. Sería fantástico si él pudiera jugar".

"El equipo mejoró mucho tras la derrota ante Seattle ", reflexionó. "Hay más espacio para crecer. Un montón de las cosas que no hicimos bien quedaron más expuestas. La mejor parte de los malos resultados es que puedes identificar rápidamente cómo puedes mejorar. Todos tomamos la responsabilidad. Como dije después de los partidos contra Miami y Red Bulls . No es un deporte individual. LA Galaxy gana y LA Galaxy pierde. Todos aprendemos de eso. Después de cada partido tienes que dar vuelta la página y pensar en el próximo partido. Nuestra mentalidad está completamente en LAFC y cómo jugaremos ante ellos. Tenemos confianza en nosotros. Cada día queremos acercarnos a nuestra mejor forma. Tenemos que dar lo mejor de nosotros en casa el sábado y ojalá podamos quedarnos con los tres puntos".

"Si queremos ganar un campeonato tenemos que controlar mejor los partidos. Tenemos que mejorar nuestro nivel como jugadores y como equipo. Tenemos que llegar tan alto como sea posible esta temporada. Es la manera en la que lo veo y siento. Y ahora mismo me siento bendecido por levantarme y hacer lo que más amo y ver a mis compañeros y a la gente que amo y hacer lo que más amo. La vida se trata de tomar perspectiva. Si anoto un 'hat trick' el sábado estará genial. Si no lo anoto, también. Tenemos mucha responsabilidad en ambos escenarios. Quiero trabajar tan duro como pueda, quiero dar lo mejor y quiero crecer".



"El clásico claro que se vive de manera especial por la tradición, por la historia, por los aficionados y la gente allí vive y siente. Pero la realidad lo tienes que vivir normal, es un partido de fútbol, somos once contra once y lo vamos a vivir en nuestro estadio", explicó el 14 de LA Galaxy. "Las circunstancias pueden variar en clima, en rival, en otras cosas. Pero mientras demos lo mejor y estemos enfocados en lo nuestro, con el debido respeto a cualquier rival y en este caso al LAFC, claro que es especial. Pero es lo mismo que he sentido y me han dado otros clásicos, ya sea en selección y en clubes en Europa, México. Lo más importante aquí es ser muy ecuánime, estar muy tranquilo y seguro de tí mismo y hacerlo de la mejor manera".