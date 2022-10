Carlos Vela: "Ser campeón es lo mejor que podría pasar en mi carrera"

"Ser campeón es lo mejor que ahorita puede pasar en mi carrera", valoró 'el Bombardero' el viernes por la tarde en una conferencia de prensa. "He tenido momentos en la Selección, en Europa, aquí ganando reconocimientos individuales, pero cuando aún no has podido dar el título a tu club sabes que te falta algo. Que todavía no está completo tu ciclo en este club, y en ese aspecto me he enfocado más esta temporada en ayudar a mis compañeros, y que todo el mundo sea parte de esto".