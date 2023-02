Carlos Vela advierte al resto de la MLS: El objetivo es el bicampeonato

"Es lo que valoro mucho del futbol, que te da esa oportunidad de conocer gente realmente, no de lo que te hace creer, mucha gente tiene una imagen de uno que no es, al final lo que dice la prensa eso es lo que se cree y no saben realmente lo que pasa y con Bale fue eso, poder conocer, ver lo humilde, lo tranquilo, lo agradable que es y poder tener ese tiempo de compartir experiencia, de poder ganar un título, el gol que metió, poder tener esos momentos", comentó el jugador.