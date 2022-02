Carlos Vela y su futuro con LAFC: "Mi contrato no dura todo el año"

"Por supuesto que me gustaría retirarme como jugador de LAFC. Si es una buena opción para mí, sí. Estoy feliz, me encanta jugar en L.A., me encanta jugar en el Banc of Californa Stadium, con nuestros aficionados. Pienso que me quieren, me muestran eso cada vez que entro al campo. Así que es una opción, pero eso no está en mis manos.