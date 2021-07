Cuestionado si ha sido uno de los mejores goles que ha conseguido en su carrera, Carlos Vela negó tener un ranking personal de sus anotaciones: "Complicado, nunca me he puesto a hacer un ranking de mis goles, no sabría, pero cada gol es bonito por la forma en cómo es, pero fue más especial por fallar el penal, fue importante, me dio tranquilidad, confianza y fue importante, más que lo bonito o lo feo, nos dios tres puntos y nos hace seguir en la senda del triunfo.