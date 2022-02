Carlos Salcedo piensa en grande al llegar a Toronto FC y apunta a Qatar 2022

"Para mí en lo personal es algo que hoy en día agradezco. Como lo dije, dejé esta liga con 18 años como 'homegrown' (canterano). Y ahora esto es la vida. Te da muchas cosas que a veces no esperas. Pero no porque no puedas alcanzarlas, sino porque a lo mejor al inicio lo ves lejos", comentó Salcedo. "Sé cuál es mi trabajo. Si ganase un peso o un dólar lo tendría que hacer de igual manera. Soy un jugador al que le gusta ganar cosas, y a eso vengo. Se que es fácil decirlo y hacerlo es complicado, porque obviamente cuentan los equipos rivales. Pero en lo personal estoy más que preparado para los 'tags' (etiquetas) que me ponga la liga. Es algo bonito y lo tomo para bien".