Carles Gil es elegido Jugador del Mes de Junio en MLS

Gil comenzó el mes registrando dos asistencias en la victoria del Revolution por 3-2 contra el New York City FC el 19 de junio ( VER AQUÍ). Luego, en la victoria de New England sobre los New York Red Bulls el 23 de junio, Gil asistió en todos los goles de la victoria por 3-2 del club ( VER AQUÍ) para extender la racha ganadora del Revolution a cinco juegos, un partido menos que el récord del club. y su racha invicta a seis juegos. Las actuaciones extendieron la racha personal de Carles Gil a cinco encuentros consecutivos con una asistencia, igualando la octava carrera más larga en la historia de la MLS.