FC Dallas transfiere al canterano Bryan Reynolds a la Roma

FC Dallas ha transferido al lateral derecho y canterano Bryan Reynolds a la AS Roma por una cifra récord para el club, anunció el equipo texano el lunes. El trato es un préstamo con la obligación de hacer permanente el traspaso este verano.

"No podríamos estar más felices por Bryan y su familia", dijo el presidente del FC Dallas , Dan Hunt , en un comunicado del club. “ Bryan es un verdadero testimonio del proceso de la Academia. Desde jugar en campos en Fort Worth cuando era niño hasta competir profesionalmente para nosotros en Frisco y ahora en Italia, ha inspirado a una generación de jugadores de fútbol del norte de Texas con la idea de lo que es posible a través de un camino en el FC Dallas ".

"Amo mucho este juego y estoy emocionado por mi futuro", dijo Reynolds. “Crecí con el FC Dallas y no estaría donde estoy si no tuviera la oportunidad con el club. Voy a luchar y a darlo todo a la Roma como lo hice aquí. Me gustaría agradecer a los aficionados y al FC Dallas por su apoyo. Estoy muy emocionado por mi futuro y voy a aprender italiano lo más rápido posible".