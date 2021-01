Black Women's Players Collective se une a Black Players for Change

Se están creando doce nuevos mini-campos de fútbol, y Black Women’s Player Collective (BWPC) y Black Players for Change (BPC) están liderando el camino, en comunidades de todo el país. Las organizaciones, que cuentan con jugadores y líderes negros en la Major League Soccer y la National Women's Soccer League , se han asociado con adidas, Musco Lighting y la U.S. Soccer Foundation para brindar un mayor acceso y oportunidades para que los niños afrodescendientes jueguen al fútbol.



Los dos primeros mini-campos se completaron recientemente en dos ubicaciones en California: RH Dana Middle School en Hawthorne y Clairemont Branch of the Boys & Girls Clubs of Greater San Diego. Varios miembros de ambas organizaciones son de los alrededores.