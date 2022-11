"Atlanta United tiene un potencial ilimitado", asegura su nuevo presidente

Sobre los Jugadores Franquicia que Atlanta United podría contratar, Lagerwey no quiso ser taxativo. "Hay que ser cuidadosos al definir si quieres que sean veteranos o jóvenes. Tienes que conseguir buenos jugadores. A través de mi carrera, siempre los propietarios me permitieron contratar al mejor jugador. No me pidieron firmar a una estrella con grandes posibilidades de mercadeo".